Иран предложил США сделку

Тегеран готов ратифицировать Дополнительный протокол, хотя по условиям первоначального ядерного соглашения должен это сделать только через восемь лет после договоренностей с «шестеркой» международных посредников (были заключены в 2015 году).

Протокол предусматривает расширенные инспекции объектов ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

Guardian при этом пишет, что Иран уже соблюдает протокол, хотя тот еще не был ратифицирован. Издание задается вопросом, в чем тогда суть уступок со стороны Ирана.

Отметим, что США выдвинули 12 условий для смягчения санкций.