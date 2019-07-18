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Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
"Очень хорошая инициатива. Пальмовое масло вредное. Минфин инициативу еще официально не получал", — сказал он.
"Инфляционные риски, конечно, надо просчитать, смотреть. Но мы пока это не считали", — добавил он.
Сазанов отметил, что Минфин также не рассчитывал объем дополнительных средств, которые поступят в бюджет в случае реализации инициативы.
Госдума на следующей неделе рассмотрит поправку об отмене льготного НДС в 10% на пальмовое масло и возврате к ставке в 20%, заявил в четверг председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, все фракции поддерживают поправку.
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Экономика , Алексей Сазанов , Вячеслав Володин , Госдума , Минфин
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