Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов

"Очень хорошая инициатива. Пальмовое масло вредное. Минфин инициативу еще официально не получал", — сказал он.

"Инфляционные риски, конечно, надо просчитать, смотреть. Но мы пока это не считали", — добавил он.

Сазанов отметил, что Минфин также не рассчитывал объем дополнительных средств, которые поступят в бюджет в случае реализации инициативы.