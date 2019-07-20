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S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: © EPA/IAN LANGSDON
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P.
"Мы можем предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, в частности крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков, или вторичного рынка суверенных долговых обязательств", — также отмечает агентство.
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