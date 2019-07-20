S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении S&P.