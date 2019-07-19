Европа узрела опасность в «Северном потоке-2»

Газопровод «Северный поток-2» несет в себе «чрезмерную опасность зависимости от российских энергоносителей» для стран ЕС . С таким предупреждением в интервью газете Bild выступила новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Политик указала на необходимость альтернативных источников энергии и конкуренции, вместе с тем призвав учитывать интересы «восточных соседей».

Ранее в пятницу, 19 июля, стало известно, что Дания одобрила строительство газопровода Baltic Pipe из Польши в Норвегию, который может стать конкурентом «Северного-потока-2».

В начале июля «Нафтогаз Украины» выпустил заявление, в котором говорится, что «Северный поток-2» станет энергетической ловушкой для Европы. В компании посчитали, что россияне смогут легко игнорировать демократические правила и диктовать Европе «свои политические прихоти» после того, как страны ЕС станут заложниками одного поставщика.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск запланирован на конец 2019 года. Однако допускается перенос срока: Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.