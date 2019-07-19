Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.97
$
63.05
70.91
70.95
Прогноз
22.07 – 29.07
$
63.90
71.95
Индексы и котировки Brent
62.56
+0.00 Золото
1424.30
–0.15 РТС
1350.69
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
19.07
1.1208
–0.0020
07.07
1.1229
16.07
05.07

В Европе появился новый главный должник 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Франция обогнала Италию и стала страной с самым большим государственным долгом в еврозоне, следует из данных Eurostat.
По данным ведомства на конец первого квартала 2019 года, госдолг Франции составлял 2,358897 триллиона евро, в то время как показатель Италии — 2,358537 триллиона. Таким образом, задолженность Франции на 360 миллионов евро больше, чем у Италии.
При этом в процентном соотношении к ВВП показатели Франции все еще лучше, чем у Италии — 100 процентов против 134.
В прошлом году Италия оказалась в центре европейского скандала, когда к власти пришла коалиция «Движения пяти звезд» и «Лиги Севера». В своей программе она пообещала увеличить бюджетные расходы и отказалась выполнять требования Евросоюза, который настаивал на сокращении госдолга.
ЕС несколько раз грозил ввести санкции в отношении Рима, однако в начале июля Еврокомиссия объявила, что не будет применять никаких ограничительных мер. Причиной для этого стало согласие итальянских властей привести свои макроэкономические показатели в соответствие с требованиями союза.
Последние новости
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ Путин устроил чиновникам разнос из-за жалоб подтопленцев Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17
Комментарии
Экономика , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан экс-владелец криптовалютной биржи Wex
Россия накормит китайцев пряниками
Белоруссия запретила ввоз свинины из российского региона
Под Москвой нашли дома стоимостью в два Крымских моста4
В Россию не пустили грузинские персики9
Видео
01:01
Подсчитаны россияне с зарплатой больше миллиона
Личный счет
00:38
Катастрофа в делах: в Boeing подсчитали потери
Компании Статьи
01:24
«Палки в колеса»: кто срывает «Северный поток-2»
Экономика Статьи
02:40
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
01:57
Украина обложила пошлинами газ и топливо из России
Экономика
10:24
Удар из-за океана: Вашингтон атакует рубль
Рынки Статьи
00:58
Россиян решили защитить от «опасного» масла
Экономика
01:10
Жуткий сценарий: определен день обвала рубля
Рынки Статьи
04:16
Каким будет курс рубля к августу
Рынки
00:38
Китай задумал потеснить доллар
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение