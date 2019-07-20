«Батькономика»: светлое будущее настигло белорусов

Александр Лукашенко впервые стал президентом Белоруссии 25 лет назад. В своей предвыборной программе 1994 года он предложил «план спасения экономики» от коллапса: борьба с нищетой и коррупцией, снижение инфляции и восстановление связей с Россией. «Газета.Ru» разбиралась, что удалось выполнить белорусскому лидеру за эти годы. Если верить официальной статистике, большая часть обещанного выполнена. Кроме главного: интеграция с Россией зашла в тупик. Полноценного Союзного государства не будет, пока Лукашенко останется президентом.

Лукашенко — первый и единственный президент Белоруссии. Он занимает этот пост пятый раз подряд, и пообещал снова пойти на выборы в 2020-м году. Первая инаугурация Лукашенко на высший пост состоялась ровно 25 лет назад — 20 июля 1994 года.

Посмотрим, что обещал белорусам президент Лукашенко и что реально выполнил. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, логично вернуться к его первой предвыборной программе. Она называлась «Отвести народ от пропасти». Имелась в виду экономическая пропасть, в которой бывшая советская республика оказалась после распада СССР.

Вот что досталось Лукашенко в наследство: спад производства — 40%, остановка многих предприятий в стране. Инфляция — 1700%. Безработица — 8,5%. Развал экономических связей с Россией и другими бывшими республиками СССР.

«Мы стоим над пропастью системного кризиса государства. Даже после Великой Отечественной войны такого не было», — отмечал тогда Лукашенко.

Он пообещал обновить государственную власть и выделил три основные задачи. Первая из них — «остановить рост цен и обнищание населения, движение общества от пропасти развала и социального взрыва к стабильности и прогрессу».

Вторая задача — «борьба с коррупцией, разгром мафиозных структур, правящих в государстве».

Третья — «восстановление на равноправной и взаимовыгодной основе бездарно уничтоженных связей с государствами, ранее входившими в состав СССР, прежде всего с Россией и Украиной».

«Зайчик», скорее, жив, чем мертв

С ростом цен Лукашенко, можно сказать, справился. Хотя и не сразу. И при условии доверия к официальной статистике. Итак, инфляция в Белоруссии в 1994 году, когда Лукашенко заступил на пост, уже держалась на астрономической высоте — 1959,7%. А к январю 2019 года уровень инфляции в Белоруссии составил 5,7%.

Впрочем, с ценами в Белоруссии не все так просто. Назвать «зайчик» (неофициальное наименование белорусского рубля из-за изображения на купюрах зайцев и прочих зверушек) устойчивой валютой нельзя, что неизбежно отражается на ценах, в первую очередь на импортные товары.

Все эти годы курс белорусской нацвалюты к доллару скакал как заяц.

Так, в конце мая 2011 года Нацбанк РБ официально девальвировал белорусский рубль, понизив его курс к доллару сразу на 56%. Это случилось после того, как Нацбанк отпустил белорусский рубль в свободное плавание. Точнее, в свободное падение.

Еще раз «зайчик» скандально обвалился в 2014-м. Это было отголоском валютного кризиса в России, когда в середине декабря резко ослаб российский рубль. А ослаб он на фоне снижения цен на нефть, но главное из-за введения экономических санкций Запада за присоединение Крыма к России. За доллар в России просили тогда в обменниках 80 рублей, а курс евро достигал 150 рублей, но даже по такому курсу долларов в российских обменниках не хватало.

Белорусы тоже кинулись скупать доллары, но власти ввели 30% комиссионный сбор на покупку валюты физическими и юридическими лицами.

Лукашенко и не скрывал, что будет жестко регулировать финансовый рынок страны. Такой пункт тоже имелся в его предвыборной программе-1994. В общем, Лукашенко распорядился увеличить для экспортеров норму обязательной продажи поступающей в страну валютной выручки до 50% и перевел расчеты с Россией на доллары США. Но эти меры все равно не спасли «зайчика», он обвалился к доллару на 25%. На черном рынке курс доллара доходил до 15 000 белорусских рублей. Сейчас, после многочисленных обвалов, доллар на Foreх можно купить по курсу 2,03 новых белорусских рубля.

Безработица в Белоруссии, по данным Всемирного банка, в первый президентский срок Лукашенко била все рекорды. В 1994 году она составляла 12,8%. Причем с момента развала СССР в 1991 году она выросла с 0,6%.

Пик безработицы в Белоруссии пришелся на 1996 год — 24,4%. То есть каждый четвертый белорус был безработным.

Затем, с 2003 по 2009 годы безработица стабильно держалась на уровне 10-13%, что также нельзя считать приемлемым. С 2009 года она находится в районе 6%. По итогам прошлого года — 5,71%. Практически как в России.

На фоне Европы Белоруссия выглядит также не плохо. Уровень безработицы в еврозоне по итогам 2018 года — 8,1%. При этом в Германии — 3,3%, Нидерландах 3,5%, Чехии — 1,9%. Но в Греции этот показатель превышает 18%, в Испании — 14,7%.

Другое дело, что в Белоруссии, как и в России, процветает скрытая безработица — с неполным рабочим днем, неоплачиваемыми отпусками на предприятиях, работающих с перебоями, с сезонной занятостью. Белорусам часто платят сущие копейки, но не увольняют. В общем, макроэкономическая отчетность по безработице выглядит вполне прилично.

Борец с мафией и пофигистами

Борьбу с коррупцией Лукашенко не прекращал никогда. Это любимый пункт его предвыборной программы. Больше всего коррупции там, где действуют посреднические схемы продажи товаров, считает Лукашенко.

«За что люди идут в следственный изолятор, а потом в тюрьму, и прежде всего чиновники? Все повязаны посредническими схемами», — возмущался он на одном из заседаний с членами кабинета.

Лукашенко негодовал по поводу того, что посредники находятся даже на белорусскую продукцию.

«Посредники сегодня в банках берут деньги, покупают продукцию и перепродают здесь же нашим предприятиям. Это абсурд полный!» — говорил Лукашенко, добавляя, что из-за посредников «цена увеличивается на 30−50%, а иногда и больше».

В августе прошлого года произошло очередное «перетряхивание» кабмина. Президент отправил в отставку министров-«пофигистов» экономического блока и еще ряд чиновников — за «безмозглую позицию». Министра здравоохранения он уволил за то, что в этой сфере сплошные откаты: «Коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет». А министру промышленности Виталию Вовку президент сказал так: «У него выбор один: или тюрьма, или сюда (на Оршанский инструментальный завод)».

Но результат громогласных разносов и массовых увольнений чиновников не очевиден. По данным самого Лукашенко, коррупционеры «съедают» около 3% ВВП. Это данные за прошлый год, то есть, спустя 24 года спустя после обещания «покончить с мафией». Но ведь обещал бороться и — не придерешься — борется. До сих пор.

Перспективы не просматриваются

И, наконец, Лукашенко обещал восстановить разрушенные после развала СССР связи с бывшими советскими республиками. С этим пунктом программы — самая большая проблема. Это показал рабочий визит Лукашенко в Санкт-Петербург на VI форум регионов России и Белоруссии на этой неделе. С одной стороны экономика Белоруссии максимально интегрирована в российскую.

Как и обещал Лукашенко, Минск восстановил и сохранил крепкие связи с Россией.

«С момента распада СССР структура экономики Белоруссии не сильно поменялась, так как было принято решение сохранить традиционную структуру, в котором преобладает госсектор», — говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

В результате чего страна практически полностью зависит от российской экономики: белорусские предприятия просто не смогут функционировать без потребителей в России. На них приходится более 60% всего экспорта.

С другой стороны углублять интеграцию Лукашенко больше не готов. Так можно и власть потерять и остаться на должности губернатора Полесья в составе Российской Федерации. Поэтому Лукашенко, что называется, на публике торопит Москву с углублением интеграции в рамках Союзного государства. Но фактически его устраивает текущей уровень интеграции. Он не готов идти на фундаментальные изменения действующего статус-кво. Лукашенко не будет отказываться от национальной валюты и не согласится на создание единого парламента двух стран. Больше, чем есть, суверенитетом не поступится, единодушны эксперты.

По мнению первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, в нулевые годы стало понятно, что никто не даст Лукашенко возглавить Союзное государство. Есть кандидат посильнее.

По этой причине белорусский лидер резко охладел к идее Кремля по углублению интеграции. А когда Россия периодически усиливает продвижение идеи интеграции с Белоруссией, используя в том числе рычаг энергетического давления, Лукашенко просто отступает на заранее подготовленную позицию. Торги идут уже годами и конца этому не видно.

Но в перспективе Белоруссии придется все-таки интегрироваться с Россией еще плотнее, считает Сергей Суверов , старший аналитик «БКС Премьер». Показатели белорусской экономики на первый взгляд довольно позитивны. Растет ВВП, реальные доходы населения, снижается госдолг. Уровень коррупции ниже чем во многих постсоветских странах.

«Но долгосрочная устойчивость выбранной модели развития под вопросом», — считает эксперт.

Основу «батькономики» составляют неэффективные госпредприятия, нередко обремененные высокими долгами, неразвит финансовый сектор, медленно растет производительность труда.

С таким джентльменским набором выбора нет, путь один — под крыло России.