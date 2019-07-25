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В Минске считают, что вводить единую валюту в Союзном государстве пока нет необходимости 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Михаил Мясникович считает, что на данном этапе введение единой валюты в Союзном государстве России и Белоруссии преждевременно, но вопрос с повестки дня снимать не следует. Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала ОНТ.
"Если сегодня рассматривать этот вопрос, я считаю, что сейчас нет необходимости введения единой валюты, неважно, рубль это или нет, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов, нет унифицированного законодательства, поэтому в этом плане будет просто холостой выстрел", — заявил Мясникович, добавив, что введение единой валюты — это финальная стадия в союзном строительстве. "Но с повестки дня этот вопрос снимать не следует", — заключил он.
Касаясь вопросов, связанных с Договором о создании Союзного государства (был подписан 8 декабря 1999 года), Мясникович отметил, что он по-прежнему "актуальный, нормы его работающие, но нужна обновленная программа действий с учетом тех реальностей, которые произошли за время после его приятия".
"Сегодня абсолютно нет необходимости ревизировать или пересматривать те или иные положения договора, но какие-то осуществить действия надо, чтобы работали положения договора. Это надо сделать обязательно", — сказал Мясникович.
По его словам, по этому пути довольно успешно, хотя и не без проблем движутся и рабочие группы Максима Орешкина и Дмитрия Крутого. Мясникович считает, что вполне реально к 8 декабря, если не будут возобладать "какие-либо амбиции", принять программу развития интеграции.
В настоящее Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам сотрудничества. Стороны договорились о создании рабочей группы из десятков профильных чиновников двух стран, чтобы обсудить будущее интеграции. Рабочую группу с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой. Стороны также договорились, что подготовят программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве.
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Комментарии
Экономика , Михаил Мясникович , Максим Орешкин
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