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Путин подписал закон о «брендах регионов» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о "брендах регионов", который устанавливает специальные положения в отношении винодельческой продукции, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, подготовленный и внесенный группой сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и депутатом Павлом Крашенинниковым, предоставляет правовую охрану не только наименованиям мест происхождения товаров, но и географическим указаниям.
Как пояснял ранее Крашенинников, законопроектом предлагается ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав — "географическое указание", в качестве средства индивидуализации товара. В обиходе это также называется брендами регионов. По его словам, такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время — наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию.
Как пояснили в пресс-службе комитета по госстроительству и законодательству, с момента введения в России государственной регистрации НМПТ в 1992 году было зарегистрировано и охраняется около 200 таких средств индивидуализации товара. В качестве примера можно привести: "Оренбургский пуховый платок", "Вологодское кружево", "Хохлома", "Гжель", "Дулевский фарфор", "Вологодское масло", "Адыгейский сыр", "Башкирский мед", "Астраханские помидоры", "Луховицкий огурец", "Нарзан". В то же время в Европейском союзе охраняется более 3 тысяч НМПТ и географических указаний. В связи со вступлением в ВТО, у России возникли обязательства по охране "географических указаний". Такие нормы предусмотрены и другими международными обязательствами.
В этой связи документом предлагается изложить в новой редакции параграф 3 главы 76 части четвертой ГК РФ, давая определение обоим видам средств индивидуализации товара — "географическое указание" и "наименование места происхождения товара", а также указывая конкретные требования к каждому из них.
Документом с учетом принятых поправок устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта. Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться: его особое качество, репутация или другие характеристики и хотя бы одна из стадий производства. Теперь, по словам Крашенинникова, нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием.
Кроме того, ко второму чтению законопроекта были также предусмотрены специальные положения, касающиеся винодельческой продукции. Также предусматривается норма об определении правовой охраны "географическому указанию" и "наименованию места происхождения товара" в отношении винодельческой продукции.
Основные новеллы вступят в силу по истечении одного года после официального опубликования принятого закона. При этом нормы, касающиеся ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки, вступят в силу с отсрочкой на 5 лет.
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Комментарии
Экономика , Валентина Матвиенко , Павел Крашенинников , Владимир Путин , ВТО , ЕС , Конституционный комитет Госдумы
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