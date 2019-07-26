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Путин подписал закон, уточняющий требования к проекту бюджета ПФР 

РИА Новости + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении требований к проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) и отчету о его исполнении. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает, что в составе проекта бюджета ПФР, формируемого правительством и представляемого затем в Госдуму, должны содержаться показатели средств пенсионных накоплений, обособленный учет которых ведется в соответствии с законодательством РФ, на начало и конец очередного финансового года.
В частности, это касается средств резерва по обязательному пенсионному страхованию и выплатного резерва ПФР, а также средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым фондом установлена срочная пенсионная выплата.
Закон также вносит ряд уточнений в порядок отчетности об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС и ФОМС). В частности, правительство будет обязано представлять в Счетную палату для проверки, помимо отчетов об исполнении бюджетов этих фондов за финансовый год, и иные документы, которые вносятся в Госдуму одновременно с этими отчетами.
Закон также содержит нормы, направленные на совершенствование государственного и муниципального финансового контроля. Правительство получает полномочия по утверждению стандартов внутреннего финансового контроля, а Минфин — по установлению федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. Право вносить изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных средств, помимо министра финансов, предоставляется лицу, исполняющему его обязанности.
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Экономика , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Счетная палата , Минфин
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