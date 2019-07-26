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Трамп потребовал реформировать ВТО 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с несоответствием статуса некоторых стран, заявленных как развивающиеся, следует из распространенного Белым домом документа.
"Когда самые богатые экономики претендуют на статус развивающихся стран, они наносят ущерб не только другим развитым странам, но и экономикам, которые действительно требуют особого и дифференцированного режима. Такое пренебрежение к соблюдению правил ВТО, включая возможное игнорирование любых будущих правил, не может оставаться без внимания", — говорится в президентском меморандуме.
В документе подчеркивается, что "7 из 10 самых богатых экономик мира, измеряемых валовым внутренним продуктом на душу населения по паритету покупательной способности, — Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты — в настоящее время претендует на статус развивающейся страны". Мексика, Южная Корея и Турция также претендуют на этот статус.
"Китай наиболее ярко иллюстрирует это. Со времени вступления в ВТО в 2001 году Китай продолжал настаивать на том, что он является развивающейся страной… Соединенные Штаты никогда не принимали претензию Китая на статус развивающейся страны, и практически каждый текущий экономический показатель опровергает претензии Китая", — следует из меморандума.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , ВТО
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