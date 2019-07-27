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Венесуэла начинает выстраивать экономику, не зависящую от нефти — Мадуро 

Прайм + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Венесуэла начинает новый путь в своем экономическом развитии, который позволит снизить зависимость страны от нефти, сообщил президент Николас Мадуро на встрече с руководством ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию).
В пятницу Мадуро провел встречу с руководителем направления по Латинской Америке и странам Карибского бассейна ЮНИДО Диего Масерой, на ней присутствовали представители бизнеса и послы разных стран, включая Россию и Китай. Мероприятие транслировалось в Twitter президента.
"Тот, кто делает правильные шаги, тот достигает целей. Мы делаем правильные и уверенные шаги. Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты", — сказал Мадуро.
"Мы только начинаем идти по дороге, которая превратит Венесуэлу в регион с экономическим потенциалом, которая будет производить большое количество богатств во всех производственных секторах", — добавил он.
ЮНИДО отметила позитивные изменения в производственном секторе Венесуэлы, передала первый доклад об исследовании агропромышленного комплекса президенту страны.
У ЮНИДО и Венесуэлы есть совместная страновая программа на 2018-2022 год по увеличению производства, улучшению продуктивности и безопасности сельхозпродукции. Согласно докладу, за год в Венесуэле, несмотря на непростую экономическую ситуацию, "появились первые доказательства того, что новая политика (в сфере АПК — ред.) дает позитивные результаты в производственном секторе".
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Экономика , Рынки
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