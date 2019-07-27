В российской экономике ожидается «оттепель»

Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным — такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка . При снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему?

Банк России второй раз в этом году снизил ставку на 0,25 п.п. — до 7,25% годовых. Первый раз это было сделано в июне. Большинство аналитиков ждало именно такого решения, хотя многие надеялись, что Банк России снизит ставку на 0,5%. Однако российский регулятор всегда отличался осторожностью.

При этом, Банк России дал четкий сигнал, что в этом году может и в третий раз снизить ключевую ставку. Это значит, что ставка может снизиться до 7% уже в начале сентября. Затем он намерен перейти к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» не исключает в этом году снижения ставки еще два раза по 0,25%, а при еще более сильном замедлении инфляции и спокойной внешней обстановке можем и вовсе встретить новый год со значениями около 6,25-6,5%.

Иначе говоря, ЦБ может снизить ставку до нейтрального диапазона, а им считается инфляция плюс 2-3%. То есть при плановом уровне инфляции в 4% нейтральный диапазон предполагает нахождение ключевой ставки в районе 6-7%, отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку « БКС Брокер ». Он также не исключает, что Банк России может постепенно опустить ключевую ставку к 6-6,25%. Аналитический отдел ITI Capital считает, что нейтральная ставка ЦБ составит 6,5%, то есть регулятор будет снижать ставку именно до этого уровня.

Что же это значит для простых россиян?

Во-первых, снижение ставки стало возможным благодаря снижению инфляции и стабильности курса рубля. Во-вторых, снижение ключевой ставки традиционно ведет к постепенному уменьшению ставок по кредитам, в том числе по ипотеке.

Участники рынка уже закладывали в свою стратегию снижение ипотечных ставок. Сбербанк еще в мае снизил ставки по ипотеке, а глава ВТБ Андрей Костин в марте ожидал уменьшения ипотечных ставок во второй половине 2019 года. Продолжение мягкой монетарной политики Центробанком заставит с неким лагом снизить ставки и коммерческие банки. В начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что ставки по ипотеке вполне могут снизиться до 8% к 2024 году. А глава Сбербанка Герман Греф говорил, что такого уровня можно достичь уже в 2020 году.

Если ничто не помешает Банку России снизиться ставку до 6-7%, то и кредитные ставки могут уменьшиться на 0,5-1,5%, считают аналитики FxPro.

Однако то, что хорошо для заемщиков, плохо для тех, кто держит средства в рублях на депозитах.

«Доллар растет с начала года на мировом рынке к большинству валют, но рубль пока сохраняет стойкость. Однако россияне, в массе своей крайне пессимистично настроенные в отношении перспектив рубля, наращивают сбережения в валюте. Банки фиксируют приток валютных вкладов на уровне 10-летней давности. Эта тенденция идет вразрез с политикой дедолларизации экономики страны», — указывает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

Российская экономика также может получить финансовые возможности для роста благодаря снижению ключевой ставки.

«Если мы говорим о долгосрочном цикле смягчения денежно-кредитной политики, то, конечно, действия ЦБ положительно скажутся на экономической активности», — говорит Карпунин.

Рост ВВП возможен, если, конечно, не будет внешних шоков, считает и аналитический отдел ITI Capital.

Здесь важно также ожидаемое снижение ставок ЕЦБ ФРС для стимулирования роста реального сектора. Следом вероятна «оттепель» и в российской экономической политике.

«Она будет выражена в смягчении монетарных и бюджетных условий, в ускорении роста реальной экономики, в улучшении динамики финансовых рынков и, опосредованно, в постепенном укреплении курса рубля — как результате этих изменений», — считает Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Апокалипсические прогнозы, что 26 июля может стать для рубля днем икс, когда от укрепления он перейдет к резкому ослаблению, не оправдались. В теории понижение ставки действительно является негативом для курса рубля. Но в реальности влияние на рубль оказалось незначительным.

Во-первых, потому, что в курс заранее было заложено ожидание снижения ставки на 0,25%. Также в России продолжается налоговый период, который оказывает поддержку рублю, плюс цены на нефть стабильны, отмечают в ITI Capital.

Пожалуй, главный фактор стабильности рубля в том, что российский ЦБ действует не в одиночку, а ожидается коллективное смягчение монетарной политики.

«И ФРС, и ЕЦБ, и ряд центробанков развивающихся стран идут по пути снижения ставок и стимулирования экономики. То есть ставки падают и по доллару, и по евро. По рублю при прочих равных допускаю лишь умеренное снижение на горизонте до конца года: к 64-66 по доллару», — говорит Василий Карпунин.

Если параллельно с Банком России и ФРС, и ЕЦБ будут смягчать свою политику, то рублю не грозит какое-то значительное ослабление.