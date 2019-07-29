Россия поборется с США за Китай

Китай разрешил импорт сои из всех регионов России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

В импортируемом из России продукте не должно содержаться вредных организмов, которые подпадают под китайские карантинные ограничения. Сою можно будет доставлять в Китай самолетами, кораблями, поездами, автотранспортом. Однако используемые транспортные средства должны полностью соответствовать противоэпидемическим и карантинным требованиям КНР.

О планах Китая отменить регионализацию в отношении российских продуктов было известно еще в конце мая 2019 года. Тогда начальник управления земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова поясняла, что это большой прорыв для России, поскольку КНР по другим культурам на отмену регионализации не идет.

Однако информация звучала на фоне очередной эскалации торгового противостояния США и Китая. В мае Пекин, являющийся крупнейшим в мире покупателем сои, решил приостановить покупки сои у американской стороны. Однако в конце июня на полях саммита G20 в Японии США и Китай снизили градус напряжения и договорились о возобновлении торговых переговоров.

Очередной раунд консультаций, как ожидается, пройдет 30-31 июля в Шанхае. Накануне этого Китай проявил «жест доброй воли», разрешив пяти местным компаниям ввозить до трех миллионов тонн сои из США без уплаты повышенных импортных пошлин. В целом, после встречи на саммите в Японии США отправили в Китай уже миллионы тонн своего продукта, пишет агентство «Синьхуа».