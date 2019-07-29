Представитель Зеленского: Украина готовится к прохождению зимы без транзита газа из России

Украина максимально заполняет свои подземные хранилища природным газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива. Об этом заявил представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус в интервью агентству РБК-Украина.

"Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита", — сказал он.

По словам Геруса, в украинские ПХГ сейчас закачивают газ, поступающий по реверсу из стран Восточной Европы, а также от частных трейдеров. По данным компании "Укртрансгаз", ПХГ страны сейчас заполнены на 50%, в них находится 15,5 млрд кубометров. Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что для прохождения зимы в случае прекращения транзита Украина должна закачать в хранилища 20 млрд кубометров.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Министр добавил, что возможные корректировки договоренностей — это предмет переговоров коммерческих компаний.

В то же время, по данным агентства Reuters, Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет, но это не выгодно для России, которую устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".