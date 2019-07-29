Соратник Зеленского завысил прожиточный минимум на Украине

Ошибку он допустил, отвечая на вопрос о том, как зарплата у депутата украинского парламента.

«Мне называли разные суммы… Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен (около $1,2 тыс.)», — сказал он.

При этом указывается, что прожиточный минимум на Украине составляет 2007 гривен (около $80), а минимальная зарплата — 4173 гривен (около $165).