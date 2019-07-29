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Соратник Зеленского завысил прожиточный минимум на Украине 

RT на русском + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости Украина
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк завысил прожиточный минимум на Украине, заявив, что он составляет около $1,2 тыс.
Ошибку он допустил, отвечая на вопрос о том, как зарплата у депутата украинского парламента.
«Мне называли разные суммы… Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен (около $1,2 тыс.)», — сказал он.
При этом указывается, что прожиточный минимум на Украине составляет 2007 гривен (около $80), а минимальная зарплата — 4173 гривен (около $165).
Ранее мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор, пытаясь вспомнить название Института судебных экспертиз.
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