Британцев восхитила система сбора налогов в РФ

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, используемыми ФНС. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналист отмечает, что в России удалось снизить разницу между планируемыми и реальными доходами от НДС с 20% до 1% с помощью двух больших центров данных, в которые компании отправляли данные за каждый счет-фактуру. Кроме того, кассовые аппараты также связали с дата-центрами.

Благодаря нововведению в период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%. Дата-центры помогают вычислить компании, присылающие нерабочие ссылки, а также отследить чиновников, у которых чаще всего наблюдаются недоимки по вверенным им компаниям.

Журналист отмечает, что эта система сейчас внедряется среди самозанятых граждан, и результат уже превосходит ожидания.

Автор отмечает, что глава ФНС Михаил Мишустин в прошлом был экспертом-технологом.

Во время беседы с журналистом Мишустин возле интерактивного экрана с картой поинтересовался, где в Москве остановился журналист. После того, как Джайлс ответил, что он живет в отеле «Будапешт», карта увеличилась до гостиницы.

«Вы ведь пили кофе, так?», — поинтересовался Мишустин и открыл окно отеля с чеками на еду и напитки. «Всего было продано три капучино, один эспрессо и один латте. Один из них — ваш», — сказал глава ФНС.

Джайлс отметил, что Россия «стоит на передовой налогообложения».