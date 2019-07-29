Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.45
$
63.60
71.30
70.80
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.04
70.17
Индексы и котировки Brent
63.86
+0.03 Золото
1426.80
+0.01 РТС
1353.61
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1145
–0.0113
15.07
1.1258
25.07
15.07
03.07

Британцев восхитила система сбора налогов в РФ 

Рамблер + ещё 13 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, используемыми ФНС. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналист отмечает, что в России удалось снизить разницу между планируемыми и реальными доходами от НДС с 20% до 1% с помощью двух больших центров данных, в которые компании отправляли данные за каждый счет-фактуру. Кроме того, кассовые аппараты также связали с дата-центрами.
Молодые россияне сочли необязательным платить налоги
Благодаря нововведению в период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%. Дата-центры помогают вычислить компании, присылающие нерабочие ссылки, а также отследить чиновников, у которых чаще всего наблюдаются недоимки по вверенным им компаниям.
Журналист отмечает, что эта система сейчас внедряется среди самозанятых граждан, и результат уже превосходит ожидания.
Автор отмечает, что глава ФНС Михаил Мишустин в прошлом был экспертом-технологом.
Во время беседы с журналистом Мишустин возле интерактивного экрана с картой поинтересовался, где в Москве остановился журналист. После того, как Джайлс ответил, что он живет в отеле «Будапешт», карта увеличилась до гостиницы.
«Вы ведь пили кофе, так?», — поинтересовался Мишустин и открыл окно отеля с чеками на еду и напитки. «Всего было продано три капучино, один эспрессо и один латте. Один из них — ваш», — сказал глава ФНС.
Джайлс отметил, что Россия «стоит на передовой налогообложения».
«В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — восхитился журналист.
Комментарии125
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Uber увольняет около 400 сотрудников
В Татарстане увеличили размер прожиточного минимума1
Назван новый способ кражи денег с банковских карт2
Крупный производитель смартфонов в Китае уходит с рынка1
«Фальшивая квитанция»: как не стать жертвой мошенников при уплате налогов?
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
00:53
Доллару предсказали худший сценарий
Рынки
00:23
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение