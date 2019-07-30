Топилин объяснил рост числа бедных в России

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Топилин объяснил рост числа бедных в РФ 

Прайм + ещё 12 1 час назад
Изменения методик подсчёта Росстата могли сказаться на увеличении количества бедных россиян до 14,3% в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам во вторник в Барнауле глава Минтруда РФ Максим Топилин, отвечая на вопросы журналистов.
"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", — сказал Топилин.
По его словам, в первом квартале 2018 года истекал срок по исполнению указов президента РФ по увеличению заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы: учителей, научных, медицинских, социальных работников и работников культуры.
Согласно опубликованным данным Росстата, уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% к аналогичному периоду 2018 года.
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