В торговой войне США и Китая Россия победила

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Россия выиграла в «войне» США и Китая 

Рамблер 1 час назад
Китай, крупнейший в мире покупатель сои, разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России. «Взгляд» пишет, что благодаря торговой войне США и Китая РФ сможет нарастить экспорт относительно новой для себя агрокультуры.
Китай потребляет более ста миллионов тонн сои в год. Ранее США были главными поставщиками сои в КНР (18 миллионов тонн ежегодно), однако в этом году Китай запретил экспорт сои из США в ответ на введенные пошлины.
Россия еще десять лет назад производила восемь-десять тысяч тонн сои. За последние шесть лет валовый сбор вырос почти в 2,5 раза: с 1,6 миллиона тонн в 2013 году до 3,9 миллиона в 2017-м.
По плану Минсельхоза, к 2024 году Россия должна увеличить производство сои на 75 процентов — до 7,2 миллиона тонн.
Министр экономического развития Максим Орешкин рассчитывает, что экспорт этой культуры может увеличиться в 4,5 раза — с 800 тысяч тонн в 2018 году до 3,7 миллиона тонн в ближайшие годы.
Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько считает, что полностью заместить поставки американской сои России не удастся. По его словам, в последние годы Дальний Восток серьезно нарастил экспорт и продолжит экспортные поставки, но для европейской части России разрешение Китая на поставки ситуацию не изменит.
Хотько отметил, что Россия перерабатывает произведенную сою примерно на 70 процентов и потребляет внутри страны.
«Это значит, что соя не в избытке в европейской части России», — подчеркнул он.
Хотько считает, что новые проекты по строительству перерабатывающих мощностей под сою в Курской и Липецкой областях означают рост спроса на сою внутри страны. К тому же доставка сои из центральных районов России недешевая, отметил эксперт.
По прогнозам ИКАР, производство сои в РФ вырастет до шести миллионов тонн в год (в Минсельхозе ждут 7,2 миллиона) к 2024 году. Экспорт в таком случае вырастет с 800 тысяч тонн до 1,5 миллиона.
С 2018 года США и Китай находятся в состоянии экономического конфликта. Президент США Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров (всего на 250 миллиардов долларов). Китай ответил пошлинами на 110 миллиардов долларов.
Комментарии119
Экономика , Видео , Статьи , Даниил Хотько , Максим Орешкин , Дональд Трамп , Минсельхоз , Деловая газета "Взгляд"
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