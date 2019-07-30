США захотели сильнее ударить по экономике России

Сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен и его коллега — республиканец Марко Рубио предложили внести в проект оборонного бюджета на 2020 год, который содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга, дополнения. Соответствующее предложение направлено в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей США, а также опубликовано на сайте сенатора Рубио.

В проект оборонного бюджета, который ранее приняла Палата представителей, включена поправка об ограничениях в отношении российского госдолга, которую разработали конгрессмены-демократы Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Они связали необходимость ввести санкции с обвинениями в адрес России во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В нынешнем виде поправка о санкциях в отношении России подразумевает запрет американским компаниям покупать суверенный госдолг России, выпущенный в течение трех месяцев после принятия закона. Он также требует от директора Нацбезопасности США через 30 дней после каждых федеральных выборов докладывать Конгрессу о вмешательстве России.

Ван Холлен и Рубио отметили, что, хотя эта поправка работает в правильном направлении, нужно дополнить оборонный бюджет формулировками, которые призваны предотвратить будущие внешние вмешательства в американские выборы, «ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия».

Сенаторы настаивают на включении в документ положений, которые позволят в случае российского вмешательства в выборы вводить дополнительные ограничения в отношении энергетического, банковского и оборонного секторов экономики России. Кроме того, они предлагают включить в документ возможность введения персональных санкций против российских олигархов и политических деятелей. По мнению Ван Холлена и Рубио, в нынешнем виде поправка будет ограниченно влиять на суверенный долг России из-за его небольшого размера, а также сбалансированного прогнозируемого бюджета и значительных валютных резервов.