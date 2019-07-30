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Генпрокуратура РФ начинает массовые проверки пенсионных фондов 

Прайм 1 час назад
Генеральная прокуратура РФ с августа начнет проверять работу пенсионных фондов, заявил во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
Проверки проводятся по поручению главы государства, сказал Буксман.
"По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К ее организации стоит подойти с особой тщательностью. Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную", — сказал он в ходе заседания коллегии.
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Экономика , Видео , Александр Буксман , Пенсионный фонд РФ , Генпрокуратура РФ
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