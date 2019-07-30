Трамп рассказал о будущем торговой сделки с Китаем после «переизбрания»

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНР, что если до его возможного переизбрания на президентских выборах в 2020 году соглашение по торговле с Пекином не будет заключено, условия сделки будут более жесткими.

В своем Twitter Трамп посетовал на то, что китайская сторона на переговорах "в конце всегда меняет соглашение в свою пользу". Президент предположил, что, возможно, "они ждут выборов", чтобы посмотреть, станет ли президентом представитель Демократической партии , например, Джо Байден

"Однако, проблема с их ожиданием в том, что если и когда я выиграю (на выборах), соглашение будет более жестким, чем то, о котором мы сегодня ведем переговоры… или его не будет вообще", — написал Трамп.

Во вторник в Китае стартует очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары.

США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.