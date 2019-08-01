Трамп раскритиковал ФРС за снижение ставки

По мнению лидера, это решение является недостаточным, а вина за него лежит на главе регулятора Джероме Пауэлле

"Пауэлл, как всегда, разочаровал нас, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения", — заявил Трамп.

Он добавил, что США остались в выигрыше, а большей поддержки от ФРС у него вряд ли получится добиться.

Ранее сообщалось, что ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку.