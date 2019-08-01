Трамп раскритиковал ФРС за снижение ставки 

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Федеральной резервной системы США (ФРС) уменьшить базовую ставку на 25 базисных пунктов. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
По мнению лидера, это решение является недостаточным, а вина за него лежит на главе регулятора Джероме Пауэлле.
"Пауэлл, как всегда, разочаровал нас, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения", — заявил Трамп.
Он добавил, что США остались в выигрыше, а большей поддержки от ФРС у него вряд ли получится добиться.
Ранее сообщалось, что ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку.