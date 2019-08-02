Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
63.60
70.95
70.80
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.00
70.40
Индексы и котировки Brent
61.86
+1.28 Золото
1432.49
+0.10 РТС
1346.40
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
02.08
1.1075
–0.0202
18.07
1.1277
30.07
19.07
08.07

Медведев назвал общий размер единой субсидии Дальнему Востоку 

РИА Новости + ещё 15 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина
Общий размер единой субсидии регионам Дальнего Востока превысит 94 миллиарда рублей, будут выделены дополнительные средства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие три года составляет более 94 миллиардов рублей", — заявил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста Дальнего Востока.
Глава правительства также сообщил, что подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.
В информационных материалах к совещанию отмечается, что на реализацию мероприятий по развитию центров экономического роста распоряжением правительства РФ от 30 июля 2019 года утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджетам регионам Дальневосточного федерального округа в объеме 94,3 миллиарда рублей.
Последние новости
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Экономика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экономика Европы забуксовала2
Рост кредитов для малого бизнеса отмечен в России
Девальвация и дефолт: что ждет рубль13
Европа сделала предложение России и Украине102
Американцев призвали поддержать «Северный поток — 2»23
Видео
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение