Впервые в году: в России объявили о снижении цен

В России впервые с начала года зафиксирована дефляция. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом

Индекс потребительских цен за период с 23 по 29 июля составил 99,9%. С начала июля он составил 100,2%, с начала года — 102,7%.

За прошедшую неделю снизились цены на сахар-песок (1,2%), подсолнечное масло (0,3%), полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневую крупу (0,2%).

Заметно подешевели сезонные овощи: цены на огурцы упали на 4,0%, картофель — 3,3%, морковь — 3,2%, лук — 2,5%, помидоры — 1,7%.

Также зафиксировано снижение цен на пшено, куриные яйца, мясо курицы, свинину, мороженую рыбу, вермишель, сливочное масло, творог, сметану и рис.

Росстат отмечает, что в июне инфляция составила 0%, а по продуктам питания была также зафиксирована дефляция в 0,5%.