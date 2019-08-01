Сбербанк поверил в рубль

Рубль не опустится ниже 65 за доллар до конца 2020 года. Таков новый прогноз Сбербанка . Он опубликован на сайте компании.

Сегодня официальный курс доллара, установленный Центральным банком , составляет 63,4 рубля. По мнению аналитиков Сбербанка, в августе-декабре 2019-го доллар будет стоить в среднем 64,5 рубля, а в течение всего 2020-го — в среднем 65.

Между тем в декабре 2018-го Сбербанк прогнозировал, что в 2019-2020 годах доллар будет стоить 65-70 рублей. При этом в прошлогоднем прогнозе курс рубля был хуже, чем в предшествующем, — 66,5 рубля за доллар в 2019-м, 67 рублей — в 2020-м.

Зимой аналитики Сбербанка считали, что инфляция в 2019-2020 годах составит 4-5%, до того — 4,4% в 2019-м, 4% — 2020-м, теперь — 4,2% в 2019-м.

Кроме того, в банке считают, что до конца нынешнего года Центробанк снизит ключевую ставку до 7%. Ранее в Сбербанке считали, что ставка 2019-м будет составлять 7,5%. Ныне она составляет 7,25%.