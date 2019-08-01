Сбербанк поверил в рубль 

Рубль не опустится ниже 65 за доллар до конца 2020 года. Таков новый прогноз Сбербанка. Он опубликован на сайте компании.
Сегодня официальный курс доллара, установленный Центральным банком, составляет 63,4 рубля. По мнению аналитиков Сбербанка, в августе-декабре 2019-го доллар будет стоить в среднем 64,5 рубля, а в течение всего 2020-го — в среднем 65.
Между тем в декабре 2018-го Сбербанк прогнозировал, что в 2019-2020 годах доллар будет стоить 65-70 рублей. При этом в прошлогоднем прогнозе курс рубля был хуже, чем в предшествующем, — 66,5 рубля за доллар в 2019-м, 67 рублей — в 2020-м.
Зимой аналитики Сбербанка считали, что инфляция в 2019-2020 годах составит 4-5%, до того — 4,4% в 2019-м, 4% — 2020-м, теперь — 4,2% в 2019-м.
Кроме того, в банке считают, что до конца нынешнего года Центробанк снизит ключевую ставку до 7%. Ранее в Сбербанке считали, что ставка 2019-м будет составлять 7,5%. Ныне она составляет 7,25%.