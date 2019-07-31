В США поддержали санкции против «Северного потока — 2»

Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока-2», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Санкции вводят запрет на въезд в США лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов в США.

На прошлой неделе сенатор Рэнд Пол предупредил коллег, что санкции ударят не столько по России, сколько по иностранным компаниям, работающим на «Северном потоке-2». Речь идет, в частности, о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает почти весь морской участок, итальянской Saipem, компаниях из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Документ поступит в сенат, затем в палату представителей, после чего его должен подписать президент.