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В США поддержали санкции против «Северного потока — 2» 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока-2», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Санкции вводят запрет на въезд в США лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов в США.
На прошлой неделе сенатор Рэнд Пол предупредил коллег, что санкции ударят не столько по России, сколько по иностранным компаниям, работающим на «Северном потоке-2». Речь идет, в частности, о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает почти весь морской участок, итальянской Saipem, компаниях из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.
Документ поступит в сенат, затем в палату представителей, после чего его должен подписать президент.
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Reuters
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