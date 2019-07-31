Новая приватизация: на Украине раскрыли план реформ

Новый президент Украины Владимир Зеленский и его команда намерена поставить точку в решении давно затянувшегося вопроса — продавать ли землю на Украине иностранцам. Решение об этом может быть принято до конца 2019 года. Также иностранцам Киев намерен предложить почту, железную дорогу и банки. Однако эксперты сомневаются в эффективности плана экономических реформ новой команды. Активы на Украине просто никому не нужны.

На Украине представили план экономических реформ. В программе целый ряд пунктов. В их числе — экономическая реформа при содействии Международного валютного фонда (МВФ).

Среди предполагаемых мер — продажа ряда государственных компаний, сокращение дефицита бюджета и смягчение правил владения землей.

Правительство в целом нацелено на экономический рост в 5% и более при сокращении дефицита бюджета,

говорит заместитель руководителя офиса президента страны по экономическим вопросам Алексей Гончарук

По его словам, в ближайшее время необходимо приватизировать банки, железную дорогу и почту. «Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы на Украину пришли десять больших системных банков», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Алексей Гончарук пообещал, что до конца года будет одобрена реформа, касающаяся сельскохозяйственных земель, непопулярная в обществе и ранее отложенная.

Проведение ее является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда. Речь идет об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения к концу 2019 года.

По словам Гончарука, «в команде президента Владимира Зеленского есть понимание, что реформа будет довольно трудной, если не провести ее в этом году».

При этом он отметил, что команда лидера нации уже ведет переговоры со Всемирным банком о конкретной схеме открытия в стране рынка земли.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на слова чиновника, самая либеральная версия реформы может ускорить годовой рост украинского ВВП более чем на 3 п.п., а самая консервативная — на 0,5 п.п.

«Мы ищем наименее болезненный, но наиболее эффективный вариант», — сказал Гончарук.

При этом Украина также рассчитывает заключить сделку с МВФ в сентябре. Как заявил Алексей Гончарук, новое соглашение с МВФ заменит сделку, срок которой истекает в конце года.

Также чиновник отметил понимание Зеленским необходимости предоставить Национальному банку Украины (НБУ) возможности проводить независимую денежно-кредитную политику.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты критикуют представленную программу экономических реформ. В частности, их смущает пункт о приватизации банков.

На данный момент на территории Украины работают девять банков международных групп. Их можно назвать «условно западными» — ОТП-банк, Дойче-банк, Райффайзенбанк — Аваль, Пиреус-банк, ИНГ-банк, банк «Креди Агриколь» Ситибанк . Один иностранный банк — «Кредит Европа» родом из Турции, а другой — БТА-банк — из Казахстана. Это если не брать в расчет дочерние банки российских кредитных учреждений, которые после смены власти на Украине в 2014 году практически не работают.

Время активной экспансии международных банков на восток, в страны бывшего социалистического лагеря и в бывшие республики СССР, уже прошло,

Этот период пришелся как в России, так и на Украине, на начало века — прибыли международных банков, которые открывали в наших странах свои дочерние структуры, исчислялись тысячами процентов. Тогда банки, имея дешевое фондирование от материнских структур, выдавали первые потребительские кредиты под 70-100% годовых и еще примерно столько же могли собирать на дополнительных комиссиях, так как регулирования этого рынка не было практически никакого, добавляет эксперт.

Сейчас банки могут прийти на Украину только в одном случае — если им надо будет обслуживать своих клиентов, которые захотят также прийти в эту страну.

То есть если кто-то из инвесторов придет в Киев и захочет сохранить привычный уровень обслуживания, то тогда кредитные организации заинтересуются в открытии на территории государства своих офисов или покупке банков.

Сейчас ситуация иная — на международном рынке кредитования царит кризис, в Европе ставки по кредитам уходят в отрицательную зону, банки активно сокращают персонал. Интереса к экспансии в другие страны у финансовых организаций просто нет, напоминает Стукалов.

Также эксперты сомневаются насчет выполнимости планов по приватизации пакетов акций национальной железнодорожной компании «Укрзализныця» и «Укрпочты».

«Такие активы как почта и железная дорога приватизируются очень тяжело, так как частные инвесторы боятся, что государство будет стремиться сохранить регулируемые тарифы.

А там, где тарифы регулируются сверху, прибыли ждать не приходится»,

Поэтому он считает, что спроса на такие активы, как железная дорога и почтовая сеть, у инвесторов не будет. Кроме того, эти активы номинированы в гривнах, да и прибыль будет в этой же валюте, а гривна в последнее время активно девальвируется, что дополнительно снижает интерес к покупке имущества.

По словам Суверова, почти во всем мире, кроме США, железная дорога находится в руках государства, поскольку государственное управление позволяет за счет прибыльных направлений датировать работу тех веток, работа которых в целом для железнодорожной компании убыточна. Таким образом государство может реализовать социальную функцию.

Также государство гарантирует равноправный допуск независимых операторов к обеспечению бесперебойной работы всех участков железной дороги и прилегающих к ней территорий, отмечает Суверов.

В целом, по словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, представленная программа реформ больше напоминает продуманную пиар-акцию нового президента и его команды, а не реальную экономическую программу.