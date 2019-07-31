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Эксперт оценил заявление Росстата о дефляции 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщение о том, что Росстат на неделе с 23 по 29 июля зафиксировал дефляцию в 0,1% впервые с сентября 2017 года.
«Каких-то долгоиграющих выводов делать нельзя, тем не менее, любой экономический показатель требует осмысления. Во-первых, трудно отрицать, что в результате определённых действий финансовых властей сама базовая инфляция уменьшается. Она снизилась с 5,5% и приближается к 4%», — сказал эксперт.
По его словам, на фоне базовой инфляции добавился и сезонный показатель по овощам и другим продуктам питания.
Как отметил Беляев, выравнивается ситуация в сфере потребительских товаров, где роста цен на недельном уровне за счёт сезонного фактора не наблюдается.
Эксперт не исключил, что августовские цены тоже покажут снижение по потребсектору.
«На фоне первой за два года дефляции сдерживание инфляции в пределах 5% по итогам года выглядит выполнимой задачей», — добавил он.
Последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию с 28 августа по 4 сентября 2017 года, за неделю до этого дефляция составляла 0,2%.
Ранее глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти на 10%.
RT на русском: последние новости
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Комментарии5
Экономика , Михаил Беляев , Сергей Юшин , РИСИ , Росстат , ФБА "Экономика сегодня"
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