Засуха ударит по экономике России

Эксперты сообщили, что из-за сильной жары в Европе уровень воды в реке Рейн, одном из важнейших маршрутов судоходства на континенте, может снизиться. А это уже повлияет на уязвимость экономики Германии.

В прошлом году судоходство на Рейне пострадало из-за низкого уровня воды в реке. В итоге было нарушено производство в некоторых местах, увеличены производственные затраты и нарушены цепочки поставок в промышленном центре Европы.

По данным Reuters, есть признаки того, что этим летом можно ожидать повторно высоких температур и отсутствия осадков. Грузовые суда не смогут полностью погрузиться в воды Рейна. В результате пострадает экономика Германии, как и в 2018 году.

«Приблизительно 80% всех товаров, перевозимых внутренним водным транспортом, поставляются по реке Рейн. Это самый важный водный путь Германии. Наибольшая интенсивность наблюдается в поставках угля, нефти и газа. Так что низкий уровень воды в реке Рейн может обернуться ограничениями промышленного производства», ─ отметил Роберт Леманн, экономист из влиятельного исследовательского центра Ifo в Германии.

В III квартале 2018 года экономика Германии сократилась на 0,2%, а в IV квартале наблюдалась стагнация. В целом за 2018 год экономика Германии выросла на 1,5%, это девятый год последовательного роста. Однако стоит отметить снижение импульса крупнейшей экономики Европы.

Большая часть этого снижения связана с более слабым частным потреблением, а также с тем, что в автомобильной промышленности Германии применяются новые стандарты выбросов. И низкий уровень воды в Рейне способствует этому. Хольгер Шмидинг , главный экономист Berenberg Bank, заявил, что, когда осенью прошлого года пришлось остановить судоходство по Рейну, производство химических веществ и фармацевтических препаратов в Германии с сентября по ноябрь упало на 10%. Это нанесло немалый удар по экономике.

«На химические/фармацевтические препараты приходится 8,3% промышленного производства Германии и 2% общей добавленной стоимости Германии. Падение производства в этом секторе на 10% в течение квартала приведет к снижению ВВП за этот квартал на 0,2 п.п.», ─ отмечает Шмидинг.

Рейн, берущий свое начало из Швейцарии, протекающий через Германию и Нидерланды и впадающий в Северное море, используется как маршрут доставки. Он особенно важен для перевозки сельскохозяйственной продукции, угля, нефти и химикатов. Протяженность реки 1223 км. Рейн ─ вторая по длине река в Центральной и Западной Европе, после Дуная, протекающая через крупные города и порты, такие как Кельн, Дюссельдорф, Роттердам и Базель.

Из-за снижения воды в Рейне в 2018 году грузовые баржи не смогли идти по реке. Это заставило многих производителей использовать другие виды транспорта или более мелкие баржи. Хотя некоторые части реки можно было использовать и дальше, баржи не могли погружаться полностью и были вынуждены перевозить меньшие объемы, что привело к увеличению транспортных расходов для производителей.

По данным Центральной комиссии судоходства по Рейну, в III квартале 2018 года на Рейне наблюдалось снижение транспортных показателей на 27% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. И все из-за низкого уровня воды. Транспортные показатели по другой крупной реке Европы, Дунаю, также упали на 10%.

Производитель химических веществ Covestro выступил с предупреждением о прибыли в 2018 году из-за низкого уровня воды, который привел к производственным потерям и более высоким затратам на логистику. BASF пришлось закрыть один из своих заводов, так как низкий уровень воды в Рейне не позволил баржам поставлять достаточное количество сырья. Это оказало влияние на сталелитейную компанию Thyssenkrupp. BASF заявляет, что перебои с поставками привели к дополнительным затратам на 250 млн евро (почти $279 млн).

Эти компании объявили о мерах по защите от подобных условий. Власти Германии намерены обсуждать меры по предотвращению повторного резкого падения уровня воды.

Тем не менее, президент речного и морского пароходства WSV в Германии признал, что есть множество способов предотвратить высыхание реки.

Время паниковать? В Европе снова наступила жара. В одном из районов Германии на прошлой неделе зарегистрирована рекордная температура выше 41 градуса по Цельсию. Уровень воды на Рейне снова снижается.

Карстен Бжески , главный экономист ING в Германии, отметил, что экономика Германии находится в «самом опасном положении с 2009 года» на фоне ослабления внутреннего спроса. И жаркая погода лишь усугубила ситуацию.

«Нынешняя волна тепла и третье подряд сухое лето приведут к замедлению роста во второй половине года. Уровень воды в Рейне начал падать, как и прошлым летом», ─ сказал он.

Бжески отметил, что экономический ущерб, нанесенный в 2018 году, стал очевиден только тогда, когда уровень воды снизился еще больше во время очень сухого осеннего сезона.