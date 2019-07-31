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Засуха ударит по экономике России 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты сообщили, что из-за сильной жары в Европе уровень воды в реке Рейн, одном из важнейших маршрутов судоходства на континенте, может снизиться. А это уже повлияет на уязвимость экономики Германии.
В прошлом году судоходство на Рейне пострадало из-за низкого уровня воды в реке. В итоге было нарушено производство в некоторых местах, увеличены производственные затраты и нарушены цепочки поставок в промышленном центре Европы.
По данным Reuters, есть признаки того, что этим летом можно ожидать повторно высоких температур и отсутствия осадков. Грузовые суда не смогут полностью погрузиться в воды Рейна. В результате пострадает экономика Германии, как и в 2018 году.
«Приблизительно 80% всех товаров, перевозимых внутренним водным транспортом, поставляются по реке Рейн. Это самый важный водный путь Германии. Наибольшая интенсивность наблюдается в поставках угля, нефти и газа. Так что низкий уровень воды в реке Рейн может обернуться ограничениями промышленного производства», ─ отметил Роберт Леманн, экономист из влиятельного исследовательского центра Ifo в Германии.
В III квартале 2018 года экономика Германии сократилась на 0,2%, а в IV квартале наблюдалась стагнация. В целом за 2018 год экономика Германии выросла на 1,5%, это девятый год последовательного роста. Однако стоит отметить снижение импульса крупнейшей экономики Европы.
Большая часть этого снижения связана с более слабым частным потреблением, а также с тем, что в автомобильной промышленности Германии применяются новые стандарты выбросов. И низкий уровень воды в Рейне способствует этому. Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank, заявил, что, когда осенью прошлого года пришлось остановить судоходство по Рейну, производство химических веществ и фармацевтических препаратов в Германии с сентября по ноябрь упало на 10%. Это нанесло немалый удар по экономике.
«На химические/фармацевтические препараты приходится 8,3% промышленного производства Германии и 2% общей добавленной стоимости Германии. Падение производства в этом секторе на 10% в течение квартала приведет к снижению ВВП за этот квартал на 0,2 п.п.», ─ отмечает Шмидинг.
Рейн, берущий свое начало из Швейцарии, протекающий через Германию и Нидерланды и впадающий в Северное море, используется как маршрут доставки. Он особенно важен для перевозки сельскохозяйственной продукции, угля, нефти и химикатов. Протяженность реки 1223 км. Рейн ─ вторая по длине река в Центральной и Западной Европе, после Дуная, протекающая через крупные города и порты, такие как Кельн, Дюссельдорф, Роттердам и Базель.
Из-за снижения воды в Рейне в 2018 году грузовые баржи не смогли идти по реке. Это заставило многих производителей использовать другие виды транспорта или более мелкие баржи. Хотя некоторые части реки можно было использовать и дальше, баржи не могли погружаться полностью и были вынуждены перевозить меньшие объемы, что привело к увеличению транспортных расходов для производителей.
По данным Центральной комиссии судоходства по Рейну, в III квартале 2018 года на Рейне наблюдалось снижение транспортных показателей на 27% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. И все из-за низкого уровня воды. Транспортные показатели по другой крупной реке Европы, Дунаю, также упали на 10%.
Производитель химических веществ Covestro выступил с предупреждением о прибыли в 2018 году из-за низкого уровня воды, который привел к производственным потерям и более высоким затратам на логистику. BASF пришлось закрыть один из своих заводов, так как низкий уровень воды в Рейне не позволил баржам поставлять достаточное количество сырья. Это оказало влияние на сталелитейную компанию Thyssenkrupp. BASF заявляет, что перебои с поставками привели к дополнительным затратам на 250 млн евро (почти $279 млн).
Эти компании объявили о мерах по защите от подобных условий. Власти Германии намерены обсуждать меры по предотвращению повторного резкого падения уровня воды.
Тем не менее, президент речного и морского пароходства WSV в Германии признал, что есть множество способов предотвратить высыхание реки.
Время паниковать? В Европе снова наступила жара. В одном из районов Германии на прошлой неделе зарегистрирована рекордная температура выше 41 градуса по Цельсию. Уровень воды на Рейне снова снижается.
Карстен Бжески, главный экономист ING в Германии, отметил, что экономика Германии находится в «самом опасном положении с 2009 года» на фоне ослабления внутреннего спроса. И жаркая погода лишь усугубила ситуацию.
«Нынешняя волна тепла и третье подряд сухое лето приведут к замедлению роста во второй половине года. Уровень воды в Рейне начал падать, как и прошлым летом», ─ сказал он.
Бжески отметил, что экономический ущерб, нанесенный в 2018 году, стал очевиден только тогда, когда уровень воды снизился еще больше во время очень сухого осеннего сезона.
«Паниковать пока рано. Тем не менее, если уровень воды будет падать и дальше, повторяя события 2018 года, пострадает вся экономика», ─ заявил он.
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Комментарии5
Экономика , Хольгер Шмидинг , Роберт Леманн , Карстен Бжески
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