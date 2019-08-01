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Медведев распорядился создать ТОР «Забайкалье» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Димитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».
Медведев сообщил на совещании о развитии Забайкальского края, что подписал «постановление правительства о создании ТОР „Забайкалье“, где планируется „реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 млрд рублей“, передает РИА „Новости“.
Тем самым „должны быть созданы более 9 тыс. новых рабочих мест“.
Премьер подчеркнул, что ключевым проектом станет Удоканское месторождение меди, которое является одним из крупнейших в мире.
Также Медведев подписал распоряжение о выделении 76 млн рублей для обеспечения населения Забайкалья оборудованием для приема цифрового телесигнала, передает ТАСС.
Кроме того, он объявил, что для жителей этого региона покупка льготных авиабилетов будет доступна круглый год, без сезонных ограничений.
Ранее правительство одобрило создание ТОР „Заречный“ в Пензенской области.
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Экономика , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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