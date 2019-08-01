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Раскрыты новые детали разговора Трампа с Путиным 

Ридус 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщил журналистам, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону вопросы двусторонней торговли.
«Лидеры обсудили торговлю между Россией и США», — заявил Гидли агентству «Рейтер».
Ранее из сообщения Кремля о разговоре президентов было известно, что Трамп предложил помочь в борьбе с лесными пожарами. Российский лидер оценил любезность со стороны коллеги и отметил, что подобный шаг является залогом восстановления полноформатных отношений между двумя странами в будущем. От предложения Путин вежливо отказался, поскольку в Сибири уже создана мощная авиационная группировка для борьбы с огнем.
Напомним, месяц назад Трамп дал небольшое интервью российским журналистам, в котором назвал Путина «прекрасным парнем» и заметил, что остался доволен встречей с президентом России на саммите стран «двадцатки» в Осаке. Трамп добавил, что между двумя великими странами — США и Россией — должна быть налажены торговые отношения.
Как сообщал «Ридус», в конце июля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно сообщению пресс-службы последнего, стороны обсуждали усиление санкций против России, а также предстоящий визит Зеленского в США.
Ридус: последние новости
Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока-2» Росстат зафиксировал снижение цен на продукты питания Раскрыты новые детали разговора Трампа с Путиным
Комментарии1
Экономика , Хоган Гидли , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , Reuters
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