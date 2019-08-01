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Российский бизнес решили спасти 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития доработало и начало обсуждать проект закона об обязательных требованиях, который должен будет кардинально изменить государственное регулирование в области бизнеса, пишет «Коммерсантъ».
Документ реализует принципы «регуляторной гильотины», о которой в прошлом году говорил премьер-министр Дмитрий Медведев: отсекать все лишние и мешающие бизнесу нормы.
В законопроекте заложено ключевое правило: все обязательные требования действуют пять лет, после чего принимается решение об их актуальности и целесообразности. Если та или иная норма по истечении пяти лет работы не пройдет проверку, в том числе с точки зрения воздействия на непосредственный объект регулирования, она будет отменена.
Все требования будут делиться на три группы, в зависимости от последствий за несоблюдение. К первой группе отнесут требования, за нарушение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность либо полны запрет на профессиональную деятельность. Нарушение требований второй группы чревато предписанием об устранении со стороны регулятора либо отказом в разрешении на деятельность. Наконец, третья группа требований — самая мягкая, за неисполнение может последовать лишь отказ в предоставлении госуслуги.
Кроме того, бизнес наделяется правом оспорить конкретное требование, если считает, что оно нарушает уже существующие законы. Этот принцип напоминает механизм работы Конституционного суда, отмечает издание. Все обязательные требования должны быть опубликованы, за исключением случаев, когда они относятся к гостайне.
Предполагается, что все федеральные законы, так или иначе связанные с описываемым документом и регулирующие обязательные требования, должны будут вступить в силу к сентябрю 2022 года. Это обеспечит формирование в России новой правовой реальности.
Первоначальная версия документа была представлена в преддверии Петербургского международного экономического форума в июне, однако не была одобрена аппаратом правительства. После этого Минэкономразвития доработало документ, правда, отзывов на него пока еще нет.
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Экономика , Дмитрий Медведев , Минэкономразвития
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