Мировой рынок ждет дефицит бриллиантов

Сергей Иванов. В течение семи лет рынок потеряет около 15 млн каратов алмазов, т. е. более 10%, рассказал в интервью "Ведомостям" президент "АЛРОСА"

"Мы исходим из того, что глобальное предложение натуральных бриллиантов будет снижаться на протяжении следующих 10 лет и, даже если мировой спрос на ювелирные изделия будет расти хотя бы на 1-2% в год, возникнет дефицит природных бриллиантов, тогда цена их может серьезно вырасти. Хотя из-за торговых войн США и Китая рост потребления ювелирных украшений может замедлиться", — отметил он.

Цены на бесцветные бриллианты размером больше 5 каратов растут с 1978 г., говорит Иванов: для примера — стоимость розовых бриллиантов за последние 10 лет выросла на 300%. Цены продолжат расти, а глобальное предложение камней будет снижаться на протяжении следующих 10 лет, констатирует он. Это связано с тем, что жизненный цикл действующих активов сокращается, а новых существенных открытий пока нет: "По итогам 1-го квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом".

Предложение алмазов упадет на 16% к 2023 г., ожидает аналитик "ВТБ капитала" Дмитрий Глушаков. "Сокращение произойдет в первую очередь из-за закрытия рудника Аргайл Rio Tinto. Другие производители также будут сокращать поставки, новых проектов роста практически нет", — поясняет он. При этом спрос будет расти примерно на 2-3% в год, дефицит будет компенсироваться ростом цен на бриллианты, продолжает эксперт.

США в обозримом будущем останутся крупнейшим рынком потребления бриллиантов (около 50%), но основной прирост потребления будет наблюдаться со стороны азиатских рынков — Китая и Индии: благосостояние граждан этих стран будет расти, говорит эксперт.

"Европейский рынок стагнирует, японский — стабилен, Ближнего Востока — очень волатильный, так как зависит от цен на нефть", — рассказал в интервью Иванов.

"Спрос на бриллианты традиционно связан с ростом доходов населения. Пока растут доходы населения, спрос на украшения с бриллиантами продолжится. Быстрее или медленнее — зависит от возможностей и успеха маркетинговых компаний", — говорит партнер Bain & Company Ольга Линде. Желание видеть бриллиантовое кольцо на безымянном пальце у невест пока остается неизменным, отмечает она.

При этом существенных рисков для отрасли со стороны синтетических камней эксперты не видят. Они займут свою нишу у любителей высокотехнологичных гаджетов, но вряд ли смогут занять существенную долю рынка, кроме как в сегменте мелкого сырья, подчеркивает Глушаков.