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Миру предрекли дефицит бриллиантов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие несколько лет на рынке может возникнуть дефицит бриллиантов, цены на драгоценные камни взлетят. Об этом в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» рассказал гендиректор алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов.
«В течение семи лет рынок потеряет около 15 миллионов каратов алмазов, то есть более 10 процентов», — сказал он. Это объясняется, в том числе, истощением действующих месторождений и трудностями с поиском и разработкой новых. Кроме того, по словам Иванова, рост потребления ювелирных украшений может замедлиться из-за торговой войны США и Китая — крупнейших рынков сбыта.
Собеседник издания добавил, что цены на качественные бесцветные бриллианты массой более пяти карат растут с 1978 года. «И цены продолжат расти, так как добыча и предложение алмазов на рынке будут снижаться», — заключил он, отметив, что по итогам первого квартала этого года мировая алмазодобыча уже сократилась на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам второго квартала текущего года в компании зафиксировали падение продаж камней — они снизились на 22 процента. «При этом спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции остается стабильным, что создает предпосылки для восстановления активности и спроса на алмазное сырье ближе к концу третьего квартала текущего года в преддверии периода рождественских продаж», — указали в «Алросе».
В настоящее время на алмазном рынке наблюдается переизбыток сырья. Последствия ощутили на себе крупные игроки, например, De Beers пришлось сменить стратегию после обрушения продаж на полмиллиарда долларов и сократить производство. Из-за понесенных убытков концерн Rio Tinto Group решил закрыть рудник Argyle, который является одним из самых крупных поставщиков относительно недорогих и мелких камней.
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Экономика , Сергей Иванов , Демьян Кудрявцев , Алроса , Ведомости
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