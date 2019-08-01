Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
63.60
70.65
70.80
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.90
71.18
Индексы и котировки Brent
63.70
+0.06 Золото
1411.30
+0.46 РТС
1343.72
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
01.08
1.1053
–0.0171
17.07
1.1224
29.07
18.07
07.07

Интернет-магазины пожаловались на нехватку клиентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iStock
Более трети (37 процентов) российских интернет-компаний испытывают сложности с привлечением новых клиентов, свидетельствуют данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Яндекс. Кассы.
Почти столько же (35 процентов) страдают от низкого трафика посетителей на сайте, а у каждой десятой компании проблема заключается в том, что посетители есть, но покупку они не совершают.
Интерес к скидкам вырос в разы, при этом покупатели стали умнее, реже клюют на фейковые скидки
"Подобные проблемы возникают из-за неправильного управления ресурсами, неумелых действий руководителя", — считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.
Специалисты уверены, что успех гарантирует именно объединение всех каналов коммуникации. Сегодня сайт стал лишь одним из инструментов продвижения товаров или услуг. И далеко не самым главным. Поэтому важно наладить связь обычных магазинов и их интернет-сайтов.
"Омниканальность размещения информации — это норма сегодняшнего дня. Прежде чем приобрести какой-то товар или услугу, человек проводит поиск. Это и сайт компании, и соцсети, и, самое главное, рекомендации, которые он получает как в сети (видеоблоги, социальные сети, всевозможные отзовики и форумы), так и оффлайн. И если информация "преследует" потенциального покупателя на протяжении всего пути во всех медиаканалах, то такая интегрированная коммуникация, скорее всего, приведет его в конечном итоге к покупке", — рассказала Анна Луканина, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР), управляющий партнер агентства Depot.
Однако одно из самых слабых мест в российском онлайн-бизнесе, как показало исследование, — как раз недостаток компетенций в рекламном направлении, это отметил каждый пятый представитель бизнеса.
Одним из самых доступных способов продвижения для небольших интернет-магазинов остается контекстная реклама, поскольку микро— и малый бизнес обычно не может позволить себе взять в штат специалиста по рекламе, отмечает коммерческий директор Яндекс. Кассы Оксана Коробкина.
Самым эффективным способом продвижения остаются акции и распродажи. Интерес россиян к скидкам при онлайн-покупках увеличился в 3,5 раза. Доля пользователей, заинтересованных в скидках, выросла с 2017 года почти на 66 процентов, выяснил аналитический центр сервиса Price.ru (показатель рассчитывается исходя из количества переходов в магазины по товару со скидкой по отношению ко всем переходам по товарам на сайте). "Покупатели в интернете стали умнее. Раньше некоторые ритейлеры в период больших акций, таких как Black Friday, могли себе позволить делать скидки на завышенные цены. Теперь же покупатели сравнивают цены, в том числе на прайс-агрегаторах, поэтому товары с такими формальными скидками уже не имеют успеха", — считают в Price.ru.
Резерв развития онлайн-торговли — пожилая аудитория. Ее доля среди пользователей онлайн-услуг постоянно растет, интернет-покупки уже становятся обыденной практикой для людей предпенсионного возраста. Качественно сделанный интернет-магазин всегда должен быть достаточно прост и понятен для любой аудитории, но пожилые люди, которые пока неуверенно чувствуют себя в онлайне, могут этого не знать. Задача бизнеса, который хочет привлечь новых клиентов, эту информацию донести, отмечает Оксана Коробкина.
Российская Газета: последние новости
Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля Комитет Сената США поддержал санкции по "Северному потоку-2" Что будет с рублем после повышения ставки ФРС США
Комментарии
Экономика , Оксана Коробкина , Анна Луканина , Артем Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы средние зарплаты барменов и официантов
Европа нашла решение газового спора между Киевом и Москвой85
Миру предрекли дефицит бриллиантов4
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»3
«Очередной виток русофобии»: Захарова оценила решение США109
Видео
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение