Европа нашла решение газового спора между Киевом и Москвой

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый контракт на транзит газа, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

ЕК предложила Москве и Киеву провести трехсторонние министерские переговоры 16 сентября, главной темой которых станет обсуждение нового транзитного контракта. Предполагается, что контракт будет заключен на 10 лет с начала 2020 года.

«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года», — сказал источник.

По его словам, дата переговоров еще окончательно не подтверждена, но принципиальное согласие на встречу со стороны всех участников получено.