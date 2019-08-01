Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.90
$
63.60
70.65
70.80
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.90
71.18
Индексы и котировки Brent
63.70
+0.06 Золото
1411.30
+0.46 РТС
1343.72
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
01.08
1.1053
–0.0171
17.07
1.1224
29.07
18.07
07.07

Европа нашла решение газового спора между Киевом и Москвой 

Рамблер + ещё 4 2 минуты назад
Еврокомиссия предложила России и Украине заключить новый контракт на транзит газа, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
ЕК предложила Москве и Киеву провести трехсторонние министерские переговоры 16 сентября, главной темой которых станет обсуждение нового транзитного контракта. Предполагается, что контракт будет заключен на 10 лет с начала 2020 года.
«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года», — сказал источник.
По его словам, дата переговоров еще окончательно не подтверждена, но принципиальное согласие на встречу со стороны всех участников получено.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В июле состоялась встреча главы Минэнерго Александра Новака с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, на которой обсуждались варианты поставок газа в Европу после 2019 года.
Комментарии84
Экономика , Видео , Компании , Александр Новак , Марош Шефчович , Еврокомиссия , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы средние зарплаты барменов и официантов
Интернет-магазины пожаловались на нехватку клиентов
Миру предрекли дефицит бриллиантов4
Налоговая решила проверить телеканал «Дождь»3
«Очередной виток русофобии»: Захарова оценила решение США109
Видео
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
05:10
Почему Россия прощает долги другим странам
Экономика
01:00
Банки ударили по валютным счетам россиян
Личный счет Статьи
02:43
Россия отказала «Нафтогазу»
Компании
01:59
Россия заплатила Украине за испорченную «Дружбу»
Экономика Компании
03:59
Удар по РФ: США приняли решение по «Северному потоку — 2»
Экономика Компании
00:41
Впервые за 10 лет: решение ФРС по ставке
Экономика
02:15
Украина хочет обнулить свои долги перед РФ
Экономика Статьи
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение