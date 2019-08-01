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Американцев призвали поддержать «Северный поток — 2» 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
США должны поддержать проект «Северный поток-2», потому что он сделает Россию более зависимой от Европы. Такое мнение высказал директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Евгений Румер в статье для Politico, пишет «Газета.ру».
Румер отметил, что торговля создает двусторонние зависимости. Кроме того, Россия неизбежно столкнется с конкуренцией со стороны других производителей возобновляемой энергии, которые, согласно прогнозам, смогут обеспечивать 30% потребностей Европы.
Автор также выразил сомнение, что санкции смогут защитить Европу от российского влияния. По его словам, более вероятно, что они подорвут отношения США с Германией и еще больше сблизят Китай и Россию.
Экономика , Газета.Ru
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