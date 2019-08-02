Рост кредитов для малого бизнеса отмечен в России

Объёмы кредитования малого и среднего бизнеса в России в I квартале 2019 года увеличились на 10%. Наибольшие темпы роста отмечены в восточных регионах страны.

Так, выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выросла на 125%, 90% и 75% соответственно. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Эксперты отмечают, что рост кредитов может быть связан с льготными программами, действующими в регионах.

В лидерах соответствующего рейтинга также оказались Чукотский АО, Приморский край, Магаданская, Мурманская и Новгородская области, Севастополь. Москва занимает десятую позицию.

Больше всего в долг берут в сфере торговли. На востоке страны в основном заимствует турбизнес, строительные микрокомпании и перевозчики.

Ранее News.ru сообщал, что новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России. Под это определение подпадают россияне, которые не могут рассчитывать не только на кредит в банке, но и в микрофинансовых организациях (МФО). К данной категории заёмщиков уже относятся 400 тысяч человек. Выявить «маргиналов» помогает принятый год назад «Базовый стандарт», с 1 января 2019 года предписавший не выдавать гражданину в рамках одной организации больше девяти кредитов.