За июль Фонд национального благосостояния увеличился вдвое до 7,86 трлн

В ФНБ поступают конъюнктурные доходы от продажи нефти: согласно бюджетному правилу, в 2019 году это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6.

Минфин сообщил, что в июле в фонд были перечислены средства дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2018 год в иностранных валютах в суммах $30,207 млрд, €25,743 млрд и £5,065 млрд

По состоянию на 1 августа 2019 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $45,527 млрд долларов США, €39,202 млрд, £7,679 млрд, 98,8 млн рублей.

Еще $3 млрд вложены в суверенные облигации Украины, по которым эта страна объявила дефолт.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 585,4 млрд рублей. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, инвестировано 169,1 млрд рублей и $4,113 млрд, еще 138,4 млрд рублей размещено на депозитах в ВТБ Газпромбанке в целях финансирования инфраструктурных проектов. В привилегированные акции банков вложено 279 млрд рублей.

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении планки по объему ФНБ в 7% ВВП.

Однако речь идет о лишь о «ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ)». Это средства фонда за вычетом уже осуществленных инвестиций.

Так что пока планка не достигнута. На 1 августа 2019 года объем ликвидных активов Фонда составил 5,7% ВВП.

Впрочем, согласно сделанному ранее прогнозу Минфина, ликвидная часть фонда может достигнуть 7% ВВП уже к концу 2019 года.

После этого деньги, накопленные сверх этого порога, можно тратить.

Министерство прогнозировало, что в 2020 году из ФНБ можно будет инвестировать 1,8 трлн, а в 2021 году — 4,2 трлн руб.

Баталии о том, как и, главное, куда вкладывать средства ФНБ и нужно ли это делать, продолжаются уже достаточно давно.

Как отмечал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ, в целом есть две позиции.

«Первая — если вкладывать, то вкладывать за рубеж, чтобы не было давления на курс и инфляцию, на ужесточение денежно-кредитной политики. Потому что траты ФНБ — это, по сути, ослабление бюджетного правила. Вторая позиция — нам нужны новые деньги, и если эти деньги государства приведут к тому, что частники вложат на рубль десять рублей частных денег, почему бы и нет. На такого рода проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос у частного бизнеса, мне кажется, мы могли бы пойти при вложении средств ФНБ внутри России», — говорил первый вице-премьер.

При этом министерство даже подготовило поправки, предусматривающие создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ.

Однако в июле комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил поправку в Бюджетный кодекс, которая бы позволяла направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам.

Не помогло даже объяснение замминистра финансов Сергея Сторчака , что правительство собиралось воспользоваться этим правом не раньше 2021 года, поскольку нужные проекты не были отобраны.

Причина, почему комитет заблокировал поправку, — проект не был согласован Центробанком и Счетной палатой

Представители Центробанка говорили о том, что планка в 7% была определена в 2017 году и риски с тех пор изменились, поэтому не нужно тратить все средства выше 7%.

В частности, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инвестирование средств ФНБ свыше 7% может привести «к реальному укреплению рубля и снижению конкурентоспособности товаров, а также повысить уязвимость экономики России к внешним факторам».

Минфин не сдается. Ведомство обещало продолжить осенью работу над законодательными изменениями, которые позволят направлять часть средств ФНБ на выдачу кредитов иностранным покупателям на закупку товаров российского производства.

Впрочем, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) неоднократно призывали российские власти воздержаться от расходования средств ФНБ внутри России. В докладе МВФ говорится, что России «следует воздерживаться от квазиналоговой деятельности через ФНБ и продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы».

Как отмечал в интервью «Газете.Ru» заведующий лаборатории структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев , о необходимости распечатывать «нефтяную кубышку» говорится уже давно. Даже нынешнее бюджетное правило он считает «избыточным и жестким».