Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков заявил, что санкции, введенные США из-за отравления Скрипалей, не опасны для России. Как сообщает «Ура.ру», эксперт считает, что катастрофическими для экономики РФ могут стать санкции Вашингтона в отношении российского госдолга.
По мнению Жаворонкова, президент США Дональд Трамп может ввести санкции против госдолга РФ во время своей предвыборной кампании.
«Я думаю, что Дональд Трамп вполне может пойти на это <…>, чтобы использовать негативное отношение американцев к России и Владимиру Путину в свою пользу», — заявил эксперт.
Он отметил, что такое решение может повысить рейтинг Трампа. 2 августа стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По данным The New York Times, речь идет о запрете выдавать российскому правительству кредиты в банках США и требовании блокировать международную финансовую помощь России.
Как писало принадлежащее Григорию Березкину РБК, обе меры носят символический характер и не имеют для России практического значения.
Первый пакет санкций США против России из-за отравления Скрипалей вступил в силу в августе 2018 года. В них шла речь о запрете на продажу РФ технологий и продукции двойного назначения. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь. Сообщалось, что через три месяца Вашингтон может ужесточить санкции, если Москва не предоставит гарантии неприменения химоружия. В мае 2019-го Госдеп направил Трампу новый пакет санкций, а в конце июля американские конгрессмены выразили беспокойство, что санкции так и не были введены.