США раскрыли последствия новых санкций против России

Новые санкции США из-за дела Скрипалей снизят объем российско-американской торговли на миллиарды долларов. Так считают в госдепартаменте США . На сайте ведомства опубликован документ, посвященный второму пакету санкций.

«Данные санкции ограничат многостороннее развитие банковской системы РФ, ограничат рынок США для первичного размещения нерублевых суверенных долговых обязательств РФ, ограничат долговое финансирование американскими банками. Кроме того, будет перекрыт доступ к продукции американского происхождения, стратегически важной для российского химического и биологического оружия. Эти меры могут уменьшить объемы двусторонней коммерции России и Соединенных Штатов на миллиарды рублей», — сказано в документе.

Второй пакет санкций вступит в силу 19 августа. В США считают, что российские спецслужбы отравили шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери. Россия отрицает причастность к произошедшему.

Санкции будут действовать один год. США требуют от Москвы допустить международных инспекторов для проверки военных и оборонных объектов, выплатить компенсации жертвам инцидента в Солсбери и т.д.