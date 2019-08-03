МВФ предложил России рискнуть деньгами

Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование наоборот — к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав?

Международный валютный фонд дал российским властям совет — вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в «надежные зарубежные активы». В докладе МВФ говорится, что России «следует воздерживаться от квазиналоговой деятельности через ФНБ и продолжать инвестировать средства ФНБ в высококачественные иностранные активы», передает ТАСС. По мнению экспертов фонда, это позволит «защитить ресурсы для будущих поколений и изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики».

Стоит России следовать советам МВФ, как вкладывать накполенные в ФНБ средства? Как известно, благодаря «бюджетному правилу» Россия направляет нефтегазовые сверхдоходы в ФНБ, когда на рынке стоимость нефти выше заложенной в бюджете цены Urals. Тем самым создается «подушка безопасности» на случай очередного обвала нефтяных цен.

Как поясняет Дмитрий Куликов , заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, дополнительные нефтегазовые доходы в России сейчас сберегаются по следующей схеме: на них Минфин покупает на внутреннем рынке либо у Банка России иностранную валюту, которая становится частью международных резервов. Резервами управляет Банк России, который вкладывает средства ФНБ в основном в ликвидные низкорисковые иностранные облигации. Часть средств фонда вложены внутри страны в инфраструктурные проекты и институты развития.