Техническая рецессия, которая прогнозировалась в 2021 году, может наступить уже в ближайшие месяцы. По мнению экспертов Института экономики роста имени Петра Столыпина, на предстоящий «взрыв» указывает резкий спад малого и среднего предпринимательства в стране.
«Малый и средний бизнес в России сокращается — снижается и количество работников, и число предприятий, — сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку института. — Это грозит спадом всей экономики уже в этом году».
При этом экономисты пришли к выводу, что экономический рост, о котором заявлялось ранее, обусловлен успехами крупных предприятий и государственного сектора.
Анализ ситуации малыми и средними предприятиями, напротив, указывает на резкое снижение активности. По мнению авторов документа, этот спад начался еще в августе прошлого года.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин указал на то, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года. Министр посчитал, что это в итоге выльется в техническую рецессию, и предложил ужесточить контроль над выдаваемыми займами, напоминает «Национальная служба новостей».