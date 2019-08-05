«Взрыв» в экономике, обещанный России, произойдет уже в этом году

Техническая рецессия, которая прогнозировалась в 2021 году, может наступить уже в ближайшие месяцы. По мнению экспертов Института экономики роста имени Петра Столыпина, на предстоящий «взрыв» указывает резкий спад малого и среднего предпринимательства в стране.

«Малый и средний бизнес в России сокращается — снижается и количество работников, и число предприятий, — сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку института. — Это грозит спадом всей экономики уже в этом году».

При этом экономисты пришли к выводу, что экономический рост, о котором заявлялось ранее, обусловлен успехами крупных предприятий и государственного сектора.

Анализ ситуации малыми и средними предприятиями, напротив, указывает на резкое снижение активности. По мнению авторов документа, этот спад начался еще в августе прошлого года.