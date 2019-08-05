Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.29
$
65.40
72.70
72.60
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.04
70.17
Индексы и котировки Brent
61.04
–0.02 Золото
1457.80
+0.34 РТС
1293.19
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1119
–0.0090
22.07
1.1209
01.08
22.07
10.07

«Взрыв» в экономике, обещанный России, произойдет уже в этом году 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Техническая рецессия, которая прогнозировалась в 2021 году, может наступить уже в ближайшие месяцы. По мнению экспертов Института экономики роста имени Петра Столыпина, на предстоящий «взрыв» указывает резкий спад малого и среднего предпринимательства в стране.
«Малый и средний бизнес в России сокращается — снижается и количество работников, и число предприятий, — сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку института. — Это грозит спадом всей экономики уже в этом году».
При этом экономисты пришли к выводу, что экономический рост, о котором заявлялось ранее, обусловлен успехами крупных предприятий и государственного сектора.
Анализ ситуации малыми и средними предприятиями, напротив, указывает на резкое снижение активности. По мнению авторов документа, этот спад начался еще в августе прошлого года.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин указал на то, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года. Министр посчитал, что это в итоге выльется в техническую рецессию, и предложил ужесточить контроль над выдаваемыми займами, напоминает «Национальная служба новостей».
Ura.Ru: последние новости
Счетная палата объяснилась за критику пенсионной реформы В Белом доме рассказали, о чем Путин договорился с Трампом Россия не будет платить миллиарды «Нафтогазу» из-за Крыма
Комментарии7
Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай ответил Трампу: валютная война началась68
Поставки российского угля на Украину рухнули9
Данные клиентов российского банка утекли в Сеть
Что ждет рубль к концу года1
Как спастись от нелегальных кредиторов
Видео
03:42
В России подскочили цены на жилье
Недвижимость
00:20
Китай ответил Трампу: валютная война началась
Рынки
00:30
США раскрыли последствия новых санкций против России
Экономика Компании
04:22
Huawei нажился на россиянах
Компании Личный счет
00:40
Без работы: в Госдуме «обрадовали» 15 млн россиян
Личный счет
01:34
Найдено объяснение резкого обвала рубля
Рынки
00:30
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
США запретили давать России в долг
Экономика Рынки
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение