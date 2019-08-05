Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.29
$
65.40
72.70
72.60
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.04
70.17
Индексы и котировки Brent
61.04
–0.02 Золото
1457.80
+0.34 РТС
1293.19
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
05.08
1.1119
–0.0090
22.07
1.1209
01.08
22.07
10.07

Поставки российского угля на Украину рухнули на 85% 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Поставки российского угля на Украину в июне, после введения российским кабмином разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%, следует из данных ЦДУ ТЭК.
Как пишет газета «Коммерсант», экспорт российского угля на Украину в июне сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн и составили 129,3 тыс. тонн.
Всего за шесть месяцев 2019 года поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн и составили 4,9 млн тонн. Соответственно, пять месяцев поставки угля на Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд.
С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства России на вывоз угля. В результате в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз.
10 июня сообщалось, что расходы Украины на импорт угля за пять месяцев 2019 года увеличились на 1,3%, при этом на 6% сократилась доля поставок этого вида топлива из России в пользу американского угля.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МВФ предложил России рискнуть деньгами США подтвердили введение новых санкций против России Обнародован план распродажи Украины
Комментарии9
Экономика , Правительство РФ , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай ответил Трампу: валютная война началась68
Данные клиентов российского банка утекли в Сеть
Экономику России ждут ухудшения7
Что ждет рубль к концу года1
Как спастись от нелегальных кредиторов
Видео
03:42
В России подскочили цены на жилье
Недвижимость
00:20
Китай ответил Трампу: валютная война началась
Рынки
00:30
США раскрыли последствия новых санкций против России
Экономика Компании
04:22
Huawei нажился на россиянах
Компании Личный счет
00:40
Без работы: в Госдуме «обрадовали» 15 млн россиян
Личный счет
01:34
Найдено объяснение резкого обвала рубля
Рынки
00:30
США ввели новые санкции против России
Экономика
00:30
США запретили давать России в долг
Экономика Рынки
01:28
Долги не пускают: сколько приставы взыскали с россиян
Личный счет Статьи
03:12
Сбербанк уходит из Турции
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение