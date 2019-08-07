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Южная Корея стала худшей из лучших по ценным бумагам 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Южная Корея стала худшим рынком ценных бумаг среди развитых стран в 2019 году на фоне продолжающейся уже год торговой войны с Японией и торгового противостояния США и Китая. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Корейский фондовый индекс KOSPI, включающий в себя все компании, чьи акции торгуются на местной бирже, во вторник упал на 6,1 процента с начала года. С начала года аналитики сократили свои ожидания по прибыли на акцию в перспективе 12 месяцев на 23 процента. До этого, в понедельник, китайский юань опустился к доллару до самого низкого уровня с 2008 года.
Отношения Кореи и Японии обострились осенью 2018 года после того, как корейский суд обязал японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации семьям корейцев за принуждение их к труду во время Второй мировой войны на японских предприятиях. После этого противостояние перешло в экономическую плоскость.
Так, Япония ранее в одностороннем порядке ввела ограничения на экспорт ряда химических компонентов, которые нужны для производства полупроводников. В начале августа японские власти исключили Корею из списка стран, которые могут свободно приобретать высокотехнологичную продукцию и сами технологии в Японии. Однако официальной причиной этого назвали подозрения Токио о том, что корейская сторона поставляла товары двойного назначения в Северную Корею.
Помимо этого в очередной раз обострились отношения США и Китая из-за торговых противоречий. После провала 12 раунда переговоров, которые прошли в Китае в конце июля, американский президент Дональд Трамп объявил о готовности США с 1 сентября ввести 10-процентные пошлины на оставшийся импорт из Китая, который оценивается в 300 миллиардов долларов. Власти Китая ответили на это поручением приостановить ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из США.
На фоне эскалации американо-китайского торгового конфликта по итогам торговой сессии понедельника, 5 августа, фондовые рынки США потеряли в общей сложности около 700 миллиардов долларов. Индекс S&P 500 упал на три процента, Dow Jones потерял больше 700 пунктов, доходность 10-летних казначейских облигаций упала до минимума с 2017 года. Самым существенным стало падение индекса NASDAQ Composite — на 3,47 процента.
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Экономика , Дональд Трамп , Bloomberg
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