Почему россияне не работают

Большинство безработных россиян не работают, потому что захотели так сами. Об этом, как сообщает RT, свидетельствуют подсчеты Росстата

Согласно им, 26,6% граждан, которые имеют опыт работы, но в настоящее время не работают, уволились по собственному желанию.

16,1% лишились работы по причине сокращения штата или ликвидации предприятия, 6% — окончания срока действия срочного договора или договора гражданско-правового характера, 0,3% — увольнения из вооруженных сил, а 26,8% — по другим причинам.

По данным Федеральной службы госстатистики, средняя численность занятых в возрасте 15-72 лет в России в марте-мае 2019 года составляла 71,2 миллиона человек, уровень занятости населения в этом возрасте — 64,5%, а уровень безработицы — 4,7%.

Ранее Росстат подсчитал, что работодатели задолжали россиянам свыше 2,5 миллиарда рублей на 1 июля 2019 года. Такова суммарная просроченная задолженность по зарплате организаций некоторых видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам малого бизнеса.