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«Заменили»: число вакансий кассиров резко сократилось 

Рамблер 1 час назад
Рекрутеры отмечают снижение спроса на кассиров из-за активного внедрения в магазинах касс самообслуживания. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Издание отмечает, что рекрутинговые сервисы фиксируют почти двукратное падение числа вакансий кассиров. Так, данные SuperJob, в июле 2019 года на сайте было размещено почти 3 тыс. вакансий в городах-миллионниках и малых городах, что почти в два раза меньше, чем в июле 2018 года.
Сокращение может быть связано с двумя факторами: в начале 2018 года ретейлеры активно развивали сети и набирали сотрудников, а сейчас они закрыли большинство позиций, и с развитием касс самообслуживания, пояснил представителя SuperJob Сергея Светоченко.
«Это общемировой тренд. Например, в американском Walmart покупатели просто набирают товар в корзину и выходят из магазина, а сумма покупки списывается со счета автоматически с помощью специальных датчиков. Скорее всего, мы увидим дальнейшее падение спроса на кассиров, однако это падение будет умеренным», — уверен он.
По данным J’son & Partners Consulting, которые приводит в своей статье издание, первые кассы самообслуживания в России начали внедрять в 2009 году X5 Retail Group, «Магнит» и «Ашан». Десять лет назад начал внедрять автоматы по продаже билетов и Московский метрополитен. Сети быстрого питания развивают кассы самообслуживания с 2013 года.
Однако представители крупнейших ретейлеров (как и представитель метрополитена) заявили РБК, что внедрение автоматов и касс самообслуживания пока никак не отразилось на количестве сотрудников в торговых точках.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил «URA.RU», что 15 миллионов жителей России могут лишиться работы из-за невостребованности их профессий. Сокращение рабочих мест, по мнению депутата, может ожидать продавцов, охранников, водителей. При этом, по словам Шеина, востребованным останутся «специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия», а также профессии, имеющие отношение к образованию и медицине.
Комментарии64
Экономика , Видео , Григорий Березкин , Олег Шеин , "Магнит" , X5 Retail Group , Ашан , Госдума , Wal-Mart Stores , РБК
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