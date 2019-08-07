«Заменили»: число вакансий кассиров резко сократилось

Рекрутеры отмечают снижение спроса на кассиров из-за активного внедрения в магазинах касс самообслуживания. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание отмечает, что рекрутинговые сервисы фиксируют почти двукратное падение числа вакансий кассиров. Так, данные SuperJob, в июле 2019 года на сайте было размещено почти 3 тыс. вакансий в городах-миллионниках и малых городах, что почти в два раза меньше, чем в июле 2018 года.

Сокращение может быть связано с двумя факторами: в начале 2018 года ретейлеры активно развивали сети и набирали сотрудников, а сейчас они закрыли большинство позиций, и с развитием касс самообслуживания, пояснил представителя SuperJob Сергея Светоченко.

«Это общемировой тренд. Например, в американском Walmart покупатели просто набирают товар в корзину и выходят из магазина, а сумма покупки списывается со счета автоматически с помощью специальных датчиков. Скорее всего, мы увидим дальнейшее падение спроса на кассиров, однако это падение будет умеренным», — уверен он.

«Магнит» и По данным J’son & Partners Consulting, которые приводит в своей статье издание, первые кассы самообслуживания в России начали внедрять в 2009 году X5 Retail Group «Ашан» . Десять лет назад начал внедрять автоматы по продаже билетов и Московский метрополитен. Сети быстрого питания развивают кассы самообслуживания с 2013 года.

Однако представители крупнейших ретейлеров (как и представитель метрополитена) заявили РБК, что внедрение автоматов и касс самообслуживания пока никак не отразилось на количестве сотрудников в торговых точках.