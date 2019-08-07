От США потребовали разъяснений по «Северному потоку-2»

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что дискуссия по внесенному в Сенат США законопроекту о введении санкций по «Северному потоку — 2» отслеживается и ожидаются разъяснения по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается санкций, мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме», — заявила она.

По данным Reuters, ранее комитет Сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». За принятие законопроекта высказались 20 членов комитета, против — двое.

Документ должен быть направлен на утверждение полным составом верхней палаты Конгресса, его также должна будет одобрить Палата представителей и подписать президент Дональд Трамп