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От США потребовали разъяснений по «Северному потоку-2» 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что дискуссия по внесенному в Сенат США законопроекту о введении санкций по «Северному потоку — 2» отслеживается и ожидаются разъяснения по этому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.
«Что касается санкций, мы следим за этой ситуацией и ждем дополнительной информации от США по этой проблеме», — заявила она.
По данным Reuters, ранее комитет Сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». За принятие законопроекта высказались 20 членов комитета, против — двое.
Документ должен быть направлен на утверждение полным составом верхней палаты Конгресса, его также должна будет одобрить Палата представителей и подписать президент Дональд Трамп.
В свою очередь глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле выразил мнение, что возможное введение американских санкций против «Северного потока — 2» опасно и может превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Комментарии112
Экономика , Видео , Вольфганг Бюхеле , Дональд Трамп , ЕС , Сенат США , Еврокомиссия
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