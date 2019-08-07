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Кандидаты в еврозону разлюбили евро 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главные кандидаты на вступление в еврозону в ближайшие годы — Болгария и Хорватия — разочаровались в евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Eurobarometer по заказу Еврокомиссии, уровень одобрения единой европейской валюты в этих странах упал с 2013 года на 10-20 процентных пунктов.
Так, в Хорватии в 2013 году популярность евро превышала 60 процентов, в Болгарии — 50 процентов. На сегодняшний день у обеих стран этот показатель опустился почти до 40 процентов.
При этом удовлетворенность новоиспеченных членов еврозоны выросла. Так, в Латвии и Литве уровень одобрения европейской валюты за шесть лет возрос 40 до почти 80 процентов.
В июле сообщалось о намерении Хорватии присоединиться Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу. Присоединиться к еврозоне страна может в 2023 году.
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Экономика , Еврокомиссия
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