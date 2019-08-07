Рублю предрекли дальнейшее падение

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Экономист оценил заявление Орешкина об ослаблении рубля 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Нынешнее ослабление рубля по отношению к основным валютам было ожидаемым, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Он напомнил о прогнозе ведомства на второе полугодие, что курс будет в диапазоне 65-66 рублей за один доллар США, на который «мы сейчас де-факто и вышли».
Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что рубль может слабеть и дальше.
«Ослабление рубля, хоть и ожидаемое, но не завершенное. Мы не знаем, насколько ощутимым будет сдвиг рубля вниз. Вполне возможно, что под давлением рынка нефти, американской политики и финансовой системы, проблем в китайской экономике мы увидим новое снижение рубля к американской валюте, доллар уйдет к отметке 70 рублей и выше. Если это произойдет, это сделает импорт несколько более дорогим», — сказал он.
Напомним, в июле о вероятности падения курса рубля заявлял аналитик крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый. По его оценке, рубль по отношению к доллару может упасть на 9%.
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Комментарии8
Экономика , Видео , Рынки , Ярослав Косатый , Максим Орешкин , Василий Колташов
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