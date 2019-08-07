Рублю предрекли дальнейшее падение

Экономист оценил заявление Орешкина об ослаблении рубля

Нынешнее ослабление рубля по отношению к основным валютам было ожидаемым, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин

Он напомнил о прогнозе ведомства на второе полугодие, что курс будет в диапазоне 65-66 рублей за один доллар США, на который «мы сейчас де-факто и вышли».

Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что рубль может слабеть и дальше.

«Ослабление рубля, хоть и ожидаемое, но не завершенное. Мы не знаем, насколько ощутимым будет сдвиг рубля вниз. Вполне возможно, что под давлением рынка нефти, американской политики и финансовой системы, проблем в китайской экономике мы увидим новое снижение рубля к американской валюте, доллар уйдет к отметке 70 рублей и выше. Если это произойдет, это сделает импорт несколько более дорогим», — сказал он.